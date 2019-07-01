В Бугульме завершилась летняя смена духовно-оздоровительных курсов «Салям»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В центральной мечети Бугульмы завершилась летняя смена духовно-оздоровительных курсов «Салям», организованных городским мухтасибатом, пишет «Бугульминская газета».



В течении 14 дней 50 мальчиков и девочек изучали основы ислама, арабский алфавит, суры Корана, участвовали в конкурсах, играли на свежем воздухе. Для них проводились уроки адаба и ахляка.





С ребятами занимались хазраты и педагоги мечетей Бугульмы. В финале смены центра «Салям» детям вручили памятные подарки и организовали посещение кинотеатра. Курсы для детей завершились праздничным обедом.



Многие из участников во время курсов впервые посетили мечеть. Ребята выразили желание встретиться вновь со своими преподавателями и новыми друзьями во время следующих каникул.





Имам-мухтасиб Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов поблагодарил детей за желание получать религиозные знания.

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