Татарстанец взял «серебро» в финале Кубка России по плаванию

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Спортсмен из Татарстана Никита Королев занял второе место в финале Кубка России по плаванию 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба водных видов спорта «Синтез».

Татарстанский пловец преодолел дистанцию 50 м баттерфляем за 23,83 секунды. Всего 0,04 секунды он уступил ставшему победителем Роману Шевлякову из Санкт-Петербурга.

Финал Кубка России по плаванию в минувшие выходные завершился в подмосковном Обнинске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в числе 18 татарстанских спортсменов на Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Италии выступят пять представителей казанского клуба «Синтез».

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