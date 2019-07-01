Очевидцы сняли видео, как в Казани после столкновения горела иномарка

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани сегодня вечером на перекрестке улиц Чистопольская и Бондаренко столкнулись автомобили «Мазда» и «Опель Астра», причем последний после столкновения загорелся. Очевидцы сняли инцидент на видео.

По словам водителя, его «Опель Астра» ехал со стороны метро в сторону стадиона «Казань Арена» по Чистопольской на зеленый свет светофора, а «Мазда» под управлением девушки поворачивала от стадиона в сторону здания «Татмедиа» с Чистопольской и не захотела уступать. В результате и произошла авария.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горящий «Опель» потушили прибывшие пожарные. Площадь горения составила один квадратный метр, от огня никто не пострадал.

Один из очевидцев сообщил, что в ДТП были пострадавшие: он видел в машине скорой помощи девушку. Ее госпитализировали с травмой грудной клетки.

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