Фарид Мухаметшин отметил высокую готовность к проведению Конгресса антропологов и этнологов в Казани

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани 2 июля начнет работу XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Сегодня в Госсовете Татарстана состоялось итоговое заседание оргкомитета, на котором глава парламента республики Фарид Мухаметшин отметил высокую готовность к проведению мероприятия.

«Фарид Мухаметшин отметил высокую готовность к проведению конгресса. В ходе подготовки было проведено несколько совещаний организационного порядка. Глава парламента обозначил важность вопросов, которые авторитетное научное сообщество намерено обсудить в Казани», – говорится в сообщении пресс-службы Госсовета РТ.

На пленарных и секционных заседаниях участники конгресса рассмотрят теоретические и практические аспекты современной этнологии и антропологии, в том числе состояние и динамику межэтнических отношений в России, а также реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и вопросы, связанные со 100-летием ТАССР.

Планируется обратить внимание на такие актуальные темы, как сохранение родных языков и культурного наследия, рассказал на заседании оргкомитета академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, президент Ассоциации антропологов и этнологов России Валерий Тишков.

Он добавил, что в вузах России сокращаются места по направлению «Этнология», в связи с чем ученые намерены обратиться в профильное федеральное министерство.

В работе конгресса примут участие около тысячи ученых из России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Заседания тематических секций будут проходить с 3 по 5 июля.

Торжественное открытие XIII Конгресса антропологов и этнологов России, который впервые пройдет в Казани, состоится 2 июля в концертном зале КСК «УНИКС».

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