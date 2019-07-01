Омская область надеется на помощь компаний Татарстана в разработке стратегии развития промпарков

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Важно, чтобы управляющие компании промышленных парков Татарстана приняли участие в разработке стратегии развития подобных площадок в Омской области. Об этом заявил сегодня губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.

Омская область заинтересована в опыте Татарстана по развитию особых экономических зон, промышленных и IT-парков, сказал Александр Бурков. «Здесь, на мой взгляд, Татарстан опередил все российские регионы. И уже на международном уровне конкурирует со многими такими институтами. И для нас важна эта практика. Сегодня вели переговоры, чтобы управляющие компании промышленных парков приняли участие в выработке стратегии развития подобных территорий в Омской области. У вас это все реализовано на практике с высокими показателями занятости населения на этих предприятиях, уровня товарооборота, валовой выручки и прибыли», – добавил он.

По словам Буркова, он не первый раз посещает Татарстан и всегда с удовольствием приезжает в республику, потому что «это тот регион, где есть чему учиться и нужно учиться». «У руководства Татарстана нужно учиться сохранению промышленных предприятий, индустриального сектора. Мы посетили Зеленодольский завод имени Горького, увидели, что он становится одним из ведущих предприятий по судостроению. Здесь работают тысячи людей с высокой заработной платой. И самое главное в том, что они производят высокотехнологичную продукцию», – подчеркнул он.

Губернатор также отметил хорошие результаты Татарстана в животноводстве и растениеводстве. «Для нас важна сфера сельского хозяйства. И нам есть чему у вас поучиться. Если брать растениеводство, то у вас совершенно другой уровень урожайности. Мы обсуждали детали, в чем причина нашего отставания и чем может помочь нам республика», – заметил он.

Татарстан и Омская область достигли высоких результатов в нефтехимии, машиностроении, приборостроении, продолжил Александр Бурков. «Необходимо выстраивание горизонтальных связей между нашими промышленными предприятиями», – убежден он.

«Думаю, что в дорожной карте к подписанному сегодня соглашению все будет учтено – конкретные предприятия, продукция, сроки реализации и результат, который мы должны получить», – заключил губернатор.

Делегация Омской области находится в Татарстане с рабочим визитом с 30 июня по 1 июля. Сегодня гости посетили Агентство инвестиционного развития РТ, где для них был презентован экономический и инвестиционный потенциал республики. Затем члены делегации ознакомились с работой технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», центра «Эйдос-медицина», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и технополиса «Химград».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.