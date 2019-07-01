Заинский легкоатлет завоевал «серебро» первенства России

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Челябинске состоялось первенство России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике, на котором успешно себя проявили татарстанцы, передает «Заинск-информ».



В соревнованиях в составе сборной Татарстана принял участие воспитанник спортивной школы «Барс» Кирилл Герасимов.





На дистанции 2000 м с препятствиями заинец занял второе место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Наставником Кирилла является тренер Валерий Лисов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июне Кирилл Герасимов выиграл первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

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