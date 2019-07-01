Кадеты из Татарстана начали постигать азы армейской жизни в юнармейском лагере «Гвардеец»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Кстово (Нижегородская область) стартовала вторая смена Юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец». В лагерь приехали кадеты из пяти городов Татарстана, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Смена принимает учеников 10-11-х классов из Татарстана, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик, Кировской и Нижегородской областей и Пермского края. От РТ в «Гвардеец» прибыли ребята из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Чистополя и Мензелинска.

С открытием смены ребят поздравил помощник полпреда Владимир Колчин. Он пожелал им стать в лагере одной большой семьей, члены которой готовы поддержать друг друга и помочь в любой ситуации. После торжественной церемонии ребята познакомились с вооружением и техникой инженерный войск.

В конце смены татарстанцы смогут вступить в ряды «Юнармии». Окружной проект «Гвардеец» находится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Лагерь способствует военно-патриотической подготовке молодежи.

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