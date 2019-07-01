Татар-информ

1 июля 2019, 20:20

Общество

В Казани благоустроят бульвар на Фаткуллина и построят образовательный центр на Федосеевской

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Общество

В Казани благоустроят бульвар на Фаткуллина и построят образовательный центр на Федосеевской

Фото: Владимир Васильев, Михаил Захаров, tatarstan.ru

Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

На заседании руководитель проектной группы по разработке устойчивого развития исторического поселения Казани, архитектор Олег Маклаков и архитектор Анна Новикова презентовали концепцию развития исторического поселения города Казани, которую Президент РТ поручил разработать в апреле этого года.

Маклаков рассказал, что сегодня они презентовали первый этап концепции — в нем заложена основная идея, предложения по развитию центра города и его застройке. Архитекторы также презентовали структуру основных типов регламентов, которые призваны сделать процесс проектирования и строительства в центре более прозрачным.

На втором этапе работ будут сформированы сами регламенты. Градостроительная дисциплина позволит упорядочить городское пространство. «Упорядоченность — основа ясности образа», — подчеркнул докладчик.

Рустам Минниханов подчеркнул, что работа, проделанная авторами концепции, очень полезна для Казани.

Кроме того, на заседании обсудили проекты нового строительства и реконструкции в Казани, Елабуге и Свияжске. В частности, члены межведомственной комиссии одобрили строительство международного образовательного центра на улице Федосеевская, благоустройство бульвара по улице Фаткуллина и другие проекты. Президент РТ поручил проработать концепцию бульвара вместе с собственниками земельных участков вдоль улицы и на выходе к набережной озера Кабан.

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