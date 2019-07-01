Татар-информ

1 июля 2019, 22:50

Наука и образование

Минобрнауки РТ открыло горячую линию по вопросам зачисления детей в первые и 10-е классы

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Наука и образование

Минобрнауки РТ открыло горячую линию по вопросам зачисления детей в первые и 10-е классы

Горячая линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Министерстве образования и науки Татарстана открыта горячая линия по вопросам зачисления детей в первые и 10-е классы, сообщает ведомство.

«В связи с увеличением количества обращений по вопросам зачисления детей в первые и 10-е классы в Минобрнауки РТ открыта горячая линия», – отмечается в сообщении министерства.

Горячая линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00. Специалисты Управления общего образования Минобрнауки РТ ответят на интересующие родителей вопросы по телефонам: (843)294-95-04 и 294-95-05.

Министерство также рекомендовало руководителям управления (отделов) образования исполкомов организовать работу телефонов горячей линии в своих муниципалитетах. 

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