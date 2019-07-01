(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В День памяти ветеранов боевых действий бойцы Росгвардии в Татарстане вспомнили погибших товарищей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«1 июля в России отмечают День памяти и скорби ветеранов боевых действий – тех, кто мужественно выполнял свой служебный долг в горячих точках Чечни и Дагестана, в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, Нагорном Карабахе и других регионах, где возникала необходимость в поддержании конституционного порядка. Эта день ежегодной общей встречи российских ветеранов боевых действий и локальных конфликтов», – рассказали в пресс-службе управления.

Сегодня в общественной ветеранской организации ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» значится восемь ветеранов боевых действий на Северном Кавказе и восемь воинов-интернационалистов. Они ведут активную общественную деятельность, рассказывая молодыми сотрудниками правоохранительных органов и школьникам о их героическом прошлом, боевых действиях в Чеченской Республике, крепкой боевой дружбе и взаимовыручке.

В день памяти и скорби ветераны собрались на торжественные митинги, которые прошли в большинстве населенных пунктов республики. Они возложили цветы к обелискам воинов и могилам умерших земляков, обсудили наболевшие вопросы и поделились воспоминаниями.

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