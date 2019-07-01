Татар-информ

1 июля 2019, 18:10

Официальная хроника

Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи РТ

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Официальная хроника

Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи РТ

Экс-замминистра освободил должность по собственному желанию.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Первый замминистра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков покинул свой пост, следует из постановления Кабмина РТ. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации республики, подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Освободить 29 июня 2019 года Вандюкова Дмитрия Владимировича от замещаемой должности первого заместителя министра информатизации и связи Республики Татарстан по инициативе работника на основаниях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части первой статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”», — говорится в постановлении.

Вандюков занимал должность с 1 сентября 2016 года. Ранее он работал в ПАО «Таттелеком», пройдя путь от ведущего специалиста центра информационных технологий до заместителя генерального директора.

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