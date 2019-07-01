Мечети Казани оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Мечети Казани оснастят системой видеонаблюдения. Установка видеокамер будет осуществляться по программе «Безопасный город». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

Программа «Безопасный город» реализуется в Татарстане для повышения уровня общественной безопасности и правопорядка, уточнили в ДУМ РТ.

«Программа предполагает видеонаблюдение в общественных местах, административных зданиях, образовательных и культурных учреждениях, авто- и железнодорожных вокзалах и аэропортах. Программа строится на предотвращении угрозы безопасности жизни граждан, в том числе и террористической», — подчеркнули в пресс-службе.

В ДУМ РТ отметили, что система видеонаблюдения является наиболее современным и надежным методом обеспечения безопасности в местах большого скопления людей. Например, практика видеонаблюдения успешно применяется в частных и муниципальных учреждениях, в образовательных и социальных организациях и на уличных территориях.

«Ее использование не нарушает конституционные права прихожан на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных», — заметили в Духовном управлении мусульман РТ.

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