С июля каждый первый вторник месяца нурлатцы смогут посещать городской музей бесплатно

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Региональный музей истории Закамья и города Нурлата начиная с июля в первый вторник каждого месяца будет открыт для всех гостей на бесплатной основе, пишет местная газета «Дружба».



Посещение станет бесплатным в соответствии с приказом Министерства культуры Татарстана от 1 апреля текущего года.



Несмотря на то, что для муниципальных музеев приказ имеет рекомендательный характер, в Региональном музее истории Закамья и города Нурлата отметили, что сотрудники с большим воодушевлением поддержали инициативу.



Таким образом, уже 2 июля нурлатцы всех возрастов смогут посетить залы музея бесплатно. «Это отличная возможность и для школьников, чтобы провести летние каникулы не только весело, но и с пользой», – отмечает издание.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 июня 2019 года вход во все государственные музеи республики для школьников станет бесплатным. Соответствующий приказ подписала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

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