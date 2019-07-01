На видео попало, как в Казани внедорожник влетел в «ГАЗель» рабочих, которые меняли рекламный баннер

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На видео попало, как в Казани внедорожник «Ниссан» влетел в «ГАЗель» рабочих, которые меняли рекламный баннер. Видеозапись с места аварии разместили пользователи на страницах в соцсетях.

«Накануне в 20.30 водитель автомобиля "Ниссан", следуя по улице Оренбургский тракт, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на автомобиль "ГАЗель", который остановился на проезжей части для демонтажа рекламной вывески», – рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

В Результате ДТП 41-летний водитель внедорожника получил множественные ушибы и ссадины рук и головы.



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