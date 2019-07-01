Россия ограничила госзакупки некоторых видов импортных вин

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 1 июля, вступило в силу ограничение на госзакупки отдельных видов импортных вин, информирует РИА Новости.

Согласно документу, с сегодняшнего дня ограничены закупки для государственных и муниципальных нужд следующих видов импортных вин: ликерного, фруктового и игристого. К ним также относятся вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Однако запрет не будет распространен на импортные вина, которые обращаютсяся на рынке и реализуются коммерческими организациями торговли и общественного питания.

Причина принимаемых мер — ограничение государственных закупок иностранных вин должно ускорить переход отечественных производителей на новый уровень качества продукции. Специалисты считают, что это будет способствовать повышению имиджа российской винодельческой отрасли, помощь которой оказывает государство.

«Это сигнал российскому бизнесу, что государство в общем-то готово, где это возможно, помогать в реализации российской винодельческой продукции», — прокомментировал ситуацию Леонид Попович — президент Союза виноградарей и виноделов.

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