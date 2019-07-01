Школьник из Казани победил на международном конкурсе рисунков

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Ярослав Давыдов — ученик лицея № 110 Советского района Казани — одержал победу на 25-м Международном конкурсе рисунков, который состоялся в городе Банска-Штьявница. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Работы, принимавшие участие в конкурсе, делились по четырем направлениям: история, достопримечательности, артефакты и повседневная жизнь родных городов. Конкурс проводился в трех возрастных категориях — до 9 лет, 10 — 12 лет, 13 — 15 лет. Рисунок Ярослава Давыдова был признан лучшим в младшей возрастной категории.

Всего в конкурсе участвовало 1068 работ из 12 стран мира. Церемония награждения победителей состоится в Словакии, в городе Банска-Штьявница, где проходил конкурс. Также в этот день состоится открытии выставки, а затем работы участников отправятся в путешествие по городам всемирного наследия.

Данное мероприятие проводится с 1995 года. К участию в международном конкурсе рисунков принимаются работы участников из городов, в которых есть объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

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