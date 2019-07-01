МФЦ РТ будут помогать заявителям в урегулировании споров при получении госуслуг

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Минэкономразвития России разрабатывает концепцию МФЦ 2.0. Новой функцией многофункциональных центров станет работа по оказанию содействия гражданам в урегулировании споров при получении государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

МФЦ станут представителями заявителей во взаимодействии с ведомствами при некачественном предоставлении услуг. Для усиления гарантий государственной защиты прав граждан и бизнеса планируется сформировать институт уполномоченного по правам заявителей. Специальными правами в качестве региональных уполномоченных по защите прав заявителей могут быть наделены руководители МФЦ.

«В МФЦ Татарстана уже создан небольшой отдел, задача которого разбираться с просрочкой документов или непонятными решениями об отказе. В настоящее время передали претензию на орган в прокуратуру. Не заявитель пошел разбираться жаловаться на то, что в течение трех месяцев он не может получить документы, а мы за него это сделали. Думаю, что официальное наделение МФЦ функцией защиты прав заявителей будет способствовать своевременному предоставлению готовых документов органами, оказывающими услуги», – рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, участие в обсуждении концепции МФЦ нового формата принимают все регионы России. «Татарстан также направил ряд своих предложений. Они касаются, в первую очередь, технологических изменений. Мы считаем, например, что для выполнения новых задач необходимо внедрить для всех автоматизированную информационную систему МФЦ единого стандарта. Раньше преобладал подход, направленный на разработку заказных систем с учетом локальных особенностей. Возможно, в будущем МФЦ будут иметь доступ к уже готовому продукту с нужной функциональностью, производительностью и гарантией развития», – отметила директор МФЦ в РТ.

Предполагается, что МФЦ должны стать площадкой, на которой гражданин сможет решить сразу комплекс административно-бытовых задач. Поэтому планируется не только перевод всех государственных и муниципальных услуг в центры, но и создание индивидуальных пакетов услуг, например, ЖКХ, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы.

Ожидается также, что МФЦ станут единой точкой снятия биометрических данных граждан и будут на системной основе оказывать консультационное сопровождение заявителей при их обращении к цифровым сервисам.

Разработка положений концепции МФЦ 2.0 осуществляется по поручению Правительства РФ и должна быть представлена на утверждение до конца года.

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