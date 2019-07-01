Уроженка Казани предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Уроженка Казани Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Петицию женщина разместила на одном из сайтов для сбора подписей.

«Национальный родительский комитет призывает всех неравнодушных к будущему наших детей поддержать инициативу введения уголовного наказания за развращение несовершеннолетних, подписать эту петицию и максимально её распространить!» — говорится в тексте обращения.

Поводом для беспокойства женщины послужил концерт в молодежном лагере «Таврида», где в одной из постановок на сцене показали поцелуй двух девушек. Волынец уверена, что подобные перфомансы развращают несовершеннолетних.

«Освободим нашу родную землю от скверны!» — призвала она в конце своего обращения.

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