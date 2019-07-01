Татар-информ

1 июля 2019, 16:24

Общество

Уроженка Казани предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Рекомендуем

Общество

Уроженка Казани предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Ирина Волынец уверена, что демонстрация однополой любви развращает несовершеннолетних.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Уроженка Казани Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Петицию женщина разместила на одном из сайтов для сбора подписей.

«Национальный родительский комитет призывает всех неравнодушных к будущему наших детей поддержать инициативу введения уголовного наказания за развращение несовершеннолетних, подписать эту петицию и максимально её распространить!» — говорится в тексте обращения.

Поводом для беспокойства женщины послужил концерт в молодежном лагере «Таврида», где в одной из постановок на сцене показали поцелуй двух девушек. Волынец уверена, что подобные перфомансы развращают несовершеннолетних.

«Освободим нашу родную землю от скверны!» — призвала она в конце своего обращения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева
Новости дня
17:12
Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева

Известный драматург будет похоронен в родном селе Шигаево Апастовского района.

17:03
На видео попало, как в Казани внедорожник влетел в «ГАЗель» рабочих, которые меняли рекламный баннер

В результате аварии 41-летний водитель «Ниссана» получил множественные ушибы и ссадины рук и головы.

16:54
Фарид Мухаметшин: Счетная палата РТ состоялась как действенный орган внешнего финансового контроля

Глава парламента поздравил Счетную палату Татарстана с 15-летием со дня образования.

16:38
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Алтын калэм» – «Золотое перо» – 2019

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:24
Уроженка Казани предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Ирина Волынец уверена, что демонстрация однополой любви развращает несовершеннолетних.

16:19
Полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших подростков-музыкантов в подземном переходе в Челнах

Пневматический пистолет, которым злоумышленники угрожали музыкантам, они успели сдать в ломбард, а на украденные деньги купили спиртное.

16:06
На Универсиаде в Италии Татарстан представят 18 спортсменов

Татарстанская делегация стала одной из самых многочисленных среди российских регионов, отметил глава Минспорта РТ.

15:50
Театр им. Качалова откроет 25-й юбилейный Фестиваль русского искусства в Марселе

В планах труппы КАРБДТ — гастроли в Турцию и Китай, а также выступление на фестивале им. М. Горького в Нижнем Новгороде.

15:45
В Казани пьяный водитель легковушки протаранил автобус

ДТП произошло сегодня утром на улице Петра Витера.

15:34
Гиниятуллин об аварийном Мергасовском доме: Никто его со счетов не списал

Вопрос о восстановлении памятника истории поднимается на разных уровнях, но пока на это нет средств, заявил замруководителя исполкома Казани.

15:30
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
15:18
Впервые в Казани пройдет Конгресс антропологов и этнологов России

В XIII Конгрессе антропологов и этнологов примут участие более 1 тыс. ученых из России и зарубежья.

15:03
Водителя, который протаранил ворота штрафстоянки в Казани, лишили прав

Инцидент произошел в начале июня на спецстоянке на улице Нариманова.

15:02
Минниханов поручил включить Музей истории татарской литературы в туристическую карту Казани

Президенту РТ презентовали восстановленные помещения музея и мемориальную квартиру писателя Шарифа Камала.

14:46
Опрос: более половины россиян не ходят в театры и музеи
14:45
На соревнованиях по триатлону в Финляндии умер депутат из Елабуги

Трагедия в Финляндии произошла в тот момент, когда Виталий Дерягин нырнул в озеро и не смог выплыть самостоятельно.

14:33
Жители Казани смогут задать свои вопросы заместителю главного судебного пристава Татарстана

Прием граждан пройдет в четверг, 4 июля, с 14.00 до 17.00 в доме №9 по улице Рабочей молодежи.

14:30
Роман «Дети мои» Гузель Яхиной поборется за «лайки» в народном голосовании «Большой книги»

Национальная литературная премия «Большая книга» запустила народное голосование.

14:14
Славутский планирует пригласить в Казань «Табакерку», Мастерскую Петра Фоменко и Театр Европы

30 июня в КАРБДТ им. Качалова завершился 228-ой театральный сезон.

14:00
Бердыев перестал быть совладельцем «Рубина»

Доля Рустема Сайманова в уставном капитале ООО «ФК “Рубин”» теперь равна 100%.

13:48
В Татарстане сельхозформирования завершили уборку многолетних трав первого укоса

В заготовке кормов лидируют Балтасинский, Атнинский и Сабинский районы, где наибольшая плотность скота на 100 га сельхозугодий.

13:32
Глава «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел с занимаемой должности

На «ТАНЕКО» запущена установка ЭЛОУ АВТ-6, которая увеличит мощности комплекса по переработке нефти с 8 до 14 млн тонн в год.

13:25
Прокуратура добилась, чтобы ФСС обеспечил 92-летнюю женщину-инвалида подгузниками

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к Фонду социального страхования РФ по РТ.

13:23
Банк «Аверс»: Количество пользователей интернет-банка выросло в два с половиной раза

Доля онлайн-пользователей услуги превысила 30% от общего числа активных клиентов банка.

13:18
Прототипами для костюмов спектакля «Дракон» в театре им. Качалова станут модели дизайнера Маккуина

Премьера «Дракона» состоится в сентябре или октябре нового 229-го сезона КАРБДТ им. Качалова.

События