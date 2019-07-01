Полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших подростков-музыкантов в подземном переходе в Челнах

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Полицейские задержали двоих ранее судимых мужчин, которые ограбили подростков-музыкантов в подземном переходе в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«28 июня в одном из подземных переходов Автограда к музыкантам, которые играли на гитаре, подошли двое неизвестных. Один из них, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал из футляра гитары деньги, после чего злоумышленники скрылись», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевшие описали полицейским напавших на них мужчин. Кроме того, стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения «Безопасный город», что позволило в кратчайшие сроки выйти на след и задержать подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых безработных жителей Автограда (35 и 40 лет).

К моменту задержания пневматический пистолет, которым злоумышленники угрожали музыкантам, был сдан в ломбард, а похищенные деньги потрачены на спиртное.

Из-за того, что все пострадавшие ребята не достигли совершеннолетия, материалы дела направлены в СУ СК России по РТ для принятия процессуального решения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце июня в одном из подземных переходов Набережных Челнов двое мужчин, угрожая пистолетом, украли у подростков-музыкантов деньги. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.



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