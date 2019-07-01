Фарид Мухаметшин: Счетная палата РТ состоялась как действенный орган внешнего финансового контроля

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня исполнилось 15 лет со дня образования Счетной палаты Татарстана. Ее коллектив с праздником поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Счетная палата республики состоялась как действенный независимый орган внешнего государственного финансового контроля, сообщает пресс-служба парламента РТ.

Результаты работы позволяют сказать, что Счетная палата РТ состоялась как действенный независимый орган внешнего государственного финансового контроля, чьи выводы и предложения используются при принятии управленческих решений, направленных на повышение эффективности государственного управления, сказал Мухаметшин.

«Сегодня вы представляете собой профессиональную и авторитетную команду, которая стоит на защите интересов как органов государственной и муниципальной власти РТ, так и в целом ее граждан. Об этом говорят и объемы выявленных нарушений, и суммы возвращенных средств в разные уровни бюджетной системы. Тысячи руководителей вам признательны за то, что Счетная палата уберегла их от серьезных ошибок. И в этом – ваша великая миссия. Как и в том, что когда надо материалы передаются в прокуратуру и следственные органы», – подчеркнул глава парламента.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что все республиканские органы и управления федеральных структур активно пользуются материалами Счетной палаты, «являющейся одной из сильнейших и авторитетнейших в России».

«В современных социально-экономических условиях запрос общества к результатам нашей работы максимально высок. Поэтому в нашем каждодневном труде необходимо проявлять высочайший профессионализм, компетентность и незаурядные аналитические способности», – заявил председатель Счетной палаты Алексей Демидов.

За время работы Счетной палатой РТ проведено 694 контрольно-ревизионных мероприятий, в ходе которых охвачено почти 7 тыс. объектов. Выявлено нарушений на сумму 37,7 млрд рублей, принято мер по устранению выявленных нарушений и недостатков на сумму 24,2 млрд рублей. По результатам контрольных мероприятий возбуждено 40 уголовных дел.

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