Татар-информ

1 июля 2019, 16:54

Общество

Фарид Мухаметшин: Счетная палата РТ состоялась как действенный орган внешнего финансового контроля

Рекомендуем

Общество

Фарид Мухаметшин: Счетная палата РТ состоялась как действенный орган внешнего финансового контроля

Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава парламента поздравил Счетную палату Татарстана с 15-летием со дня образования.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня исполнилось 15 лет со дня образования Счетной палаты Татарстана. Ее коллектив с праздником поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Счетная палата республики состоялась как действенный независимый орган внешнего государственного финансового контроля, сообщает пресс-служба парламента РТ.

Результаты работы позволяют сказать, что Счетная палата РТ состоялась как действенный независимый орган внешнего государственного финансового контроля, чьи выводы и предложения используются при принятии управленческих решений, направленных на повышение эффективности государственного управления, сказал Мухаметшин.

«Сегодня вы представляете собой профессиональную и авторитетную команду, которая стоит на защите интересов как органов государственной и муниципальной власти РТ, так и в целом ее граждан. Об этом говорят и объемы выявленных нарушений, и суммы возвращенных средств в разные уровни бюджетной системы. Тысячи руководителей вам признательны за то, что Счетная палата уберегла их от серьезных ошибок. И в этом – ваша великая миссия. Как и в том, что когда надо материалы передаются в прокуратуру и следственные органы», – подчеркнул глава парламента.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что все республиканские органы и управления федеральных структур активно пользуются материалами Счетной палаты, «являющейся одной из сильнейших и авторитетнейших в России».

«В современных социально-экономических условиях запрос общества к результатам нашей работы максимально высок. Поэтому в нашем каждодневном труде необходимо проявлять высочайший профессионализм, компетентность и незаурядные аналитические способности», – заявил председатель Счетной палаты Алексей Демидов.

За время работы Счетной палатой РТ проведено 694 контрольно-ревизионных мероприятий, в ходе которых охвачено почти 7 тыс. объектов. Выявлено нарушений на сумму 37,7 млрд рублей, принято мер по устранению выявленных нарушений и недостатков на сумму 24,2 млрд рублей. По результатам контрольных мероприятий возбуждено 40 уголовных дел. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева
Новости дня
17:12
Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева

Известный драматург будет похоронен в родном селе Шигаево Апастовского района.

17:03
На видео попало, как в Казани внедорожник влетел в «ГАЗель» рабочих, которые меняли рекламный баннер

В результате аварии 41-летний водитель «Ниссана» получил множественные ушибы и ссадины рук и головы.

16:54
Фарид Мухаметшин: Счетная палата РТ состоялась как действенный орган внешнего финансового контроля

Глава парламента поздравил Счетную палату Татарстана с 15-летием со дня образования.

16:38
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Алтын калэм» – «Золотое перо» – 2019

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:24
Уроженка Казани предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Ирина Волынец уверена, что демонстрация однополой любви развращает несовершеннолетних.

16:19
Полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших подростков-музыкантов в подземном переходе в Челнах

Пневматический пистолет, которым злоумышленники угрожали музыкантам, они успели сдать в ломбард, а на украденные деньги купили спиртное.

16:06
На Универсиаде в Италии Татарстан представят 18 спортсменов

Татарстанская делегация стала одной из самых многочисленных среди российских регионов, отметил глава Минспорта РТ.

15:50
Театр им. Качалова откроет 25-й юбилейный Фестиваль русского искусства в Марселе

В планах труппы КАРБДТ — гастроли в Турцию и Китай, а также выступление на фестивале им. М. Горького в Нижнем Новгороде.

15:45
В Казани пьяный водитель легковушки протаранил автобус

ДТП произошло сегодня утром на улице Петра Витера.

15:34
Гиниятуллин об аварийном Мергасовском доме: Никто его со счетов не списал

Вопрос о восстановлении памятника истории поднимается на разных уровнях, но пока на это нет средств, заявил замруководителя исполкома Казани.

15:30
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
15:18
Впервые в Казани пройдет Конгресс антропологов и этнологов России

В XIII Конгрессе антропологов и этнологов примут участие более 1 тыс. ученых из России и зарубежья.

15:03
Водителя, который протаранил ворота штрафстоянки в Казани, лишили прав

Инцидент произошел в начале июня на спецстоянке на улице Нариманова.

15:02
Минниханов поручил включить Музей истории татарской литературы в туристическую карту Казани

Президенту РТ презентовали восстановленные помещения музея и мемориальную квартиру писателя Шарифа Камала.

14:46
Опрос: более половины россиян не ходят в театры и музеи
14:45
На соревнованиях по триатлону в Финляндии умер депутат из Елабуги

Трагедия в Финляндии произошла в тот момент, когда Виталий Дерягин нырнул в озеро и не смог выплыть самостоятельно.

14:33
Жители Казани смогут задать свои вопросы заместителю главного судебного пристава Татарстана

Прием граждан пройдет в четверг, 4 июля, с 14.00 до 17.00 в доме №9 по улице Рабочей молодежи.

14:30
Роман «Дети мои» Гузель Яхиной поборется за «лайки» в народном голосовании «Большой книги»

Национальная литературная премия «Большая книга» запустила народное голосование.

14:14
Славутский планирует пригласить в Казань «Табакерку», Мастерскую Петра Фоменко и Театр Европы

30 июня в КАРБДТ им. Качалова завершился 228-ой театральный сезон.

14:00
Бердыев перестал быть совладельцем «Рубина»

Доля Рустема Сайманова в уставном капитале ООО «ФК “Рубин”» теперь равна 100%.

13:48
В Татарстане сельхозформирования завершили уборку многолетних трав первого укоса

В заготовке кормов лидируют Балтасинский, Атнинский и Сабинский районы, где наибольшая плотность скота на 100 га сельхозугодий.

13:32
Глава «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел с занимаемой должности

На «ТАНЕКО» запущена установка ЭЛОУ АВТ-6, которая увеличит мощности комплекса по переработке нефти с 8 до 14 млн тонн в год.

13:25
Прокуратура добилась, чтобы ФСС обеспечил 92-летнюю женщину-инвалида подгузниками

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к Фонду социального страхования РФ по РТ.

13:23
Банк «Аверс»: Количество пользователей интернет-банка выросло в два с половиной раза

Доля онлайн-пользователей услуги превысила 30% от общего числа активных клиентов банка.

13:18
Прототипами для костюмов спектакля «Дракон» в театре им. Качалова станут модели дизайнера Маккуина

Премьера «Дракона» состоится в сентябре или октябре нового 229-го сезона КАРБДТ им. Качалова.

События