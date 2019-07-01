(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В топе самых интересных профессий в Казани — скульптор, упаковщик пастилы, ямобур и дровокол. Об этом сообщает пресс-служба электронной площадки объявлений «Авито».

«Порой работодатели предлагают местным жителям весьма любопытные вакансии, на которые можно откликнуться уже сейчас», — отмечают спецаилисты.

На основе проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что самую высокую зарплату работодатели обещают в сфере искусства. Так, компания по литью предметов декора и памятников архитектуры из бронзы, расположенная в Зеленодольске, предлагает своему будущему скульптору свободный график работы и оклад в размере 150 тыс. рублей.

Следующую строчку в рейтинге занимают вакансии в сфере производства. Вахтовая работа упаковщика пастилы с проживанием в Москве и Подмосковье предполагает заработную плату от 40 до 81 тыс. рублей, комфортные условия проживания, а также бесплатное питание и корпоративный транспорт до места работы.

В тройку лидеров вошла также вакансия ученика мастера по ремонту стиральных машин, который может при гибком графике может получать ежемесячно около 75 тыс. рублей. В его обязанности будет входить диагностика, блочный ремонт, оформление документации, заполнение отчетов и работа с клиентами.

Еще одной необычной вакансией в топ-5 является водитель ямобура. Соискатель должен иметь права категории С, опыт работы на данной должности либо на кране, манипуляторе для бурения скважин под строительные сваи, установки опор ЛЭП и закрутки винтовых свай. Предлагаемая зарплата — 70 тыс. рублей. Однако претенденту стоит помнить, что его ожидает ненормированный график работы.

Завершает топ-5 необычных вакансий в городе Казани дровокол для ручной колки. Работодатель делает акцент на том, что ищет честного сотрудника, который «умеет держать колун и бензопилу в руках». Обязанности работника — распилка и колка дров, погрузка и укладка материалов. Оплата договорная, от 50 тыс. рублей.

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