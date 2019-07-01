В Казани пьяный водитель легковушки протаранил автобус

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель легковушки «Датсун» протаранил автобус. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС в Инстаграме.
«Сегодня утром на улице Петра Витера в Казани автомобиль "Датсун" совершил столкновение с городским автобусом. Во время проверки документов инспектор ДПС выяснил, что водитель авто находится в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается на странице в соцсети.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль нарушителя был эвакуирован и помещен на штрафстоянку, а водителю теперь грозит штраф в 30 тыс. рублей и илшение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.
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Пьяный водитель врезался в автобус 🚌 🚔 Сегодня утром на улице Петра Витера города Казани автомобиль Датсун совершил столкновение с городским автобусом. К счастью, обошлось без пострадавших. В ходе проверки документов инспектором ДПС выяснилось, что мужчина за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Для установления степени алкогольного опьянения использовался алкотектер. Его показания оказались равны 0, 234 мг/л. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также он будет лишён права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль нарушителя будет эвакуирован и помещён на специализированную стоянку. @vyzov112_tnv @kazan.chp y#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань