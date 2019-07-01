В Казани пьяный водитель легковушки протаранил автобус

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель легковушки «Датсун» протаранил автобус. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС в Инстаграме.

«Сегодня утром на улице Петра Витера в Казани автомобиль "Датсун" совершил столкновение с городским автобусом. Во время проверки документов инспектор ДПС выяснил, что водитель авто находится в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается на странице в соцсети.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль нарушителя был эвакуирован и помещен на штрафстоянку, а водителю теперь грозит штраф в 30 тыс. рублей и илшение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.



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