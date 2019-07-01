Татарстан стал лидером в России по количеству Центров поддержки технологий и инноваций

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Количество центров Центров поддержки технологий и инноваций в Татарстане достигло 22, что делает республику лидером в России, сообщает Министерство экономики Татарстана.

«В настоящее время региональная сеть ЦПТИ охватывает 22 организации. По данному показателю Республика Татарстан занимает лидирующую позицию среди регионов России: в Москве и Санкт-Петербурге создано по 9 ЦПТИ, в Республике Башкортостан — 6», — уточнили в республиканском ведомстве.

В центрах такого типа изобретатели и научные работники могут бесплатно провести поиск по закрытым базам данных Роспатента, получить консультацию и помощь.

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