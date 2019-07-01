Татар-информ

1 июля 2019, 17:12

Общество

Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева

Общество

Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева

Фото: Рамиль Гали

Известный драматург будет похоронен в родном селе Шигаево Апастовского района.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня в театре им. Г. Кариева состоялась гражданская панихида драматурга Амира Камалиева (творческий псевдоним — Аманулла).
Церемонию прощания вел артист театра Фанис Калимуллин. Прощаться с известным драматургом пришли его родные, близкие, друзья, коллеги.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов назвал уход Амануллы большой утратой для татарского народа. «Обладатель многогранного таланта, человек, внесший огромный вклад в культуру, литературу, театральное искусство. Его творческое наследие сохранится на века», — сказал Ленар Хакимзянов.

Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов подчеркнул, что Амир Камалиев был человеком ответственным и всю работу делал на высоком уровне. «Слышал, как его 93-летняя мама говорила по телефону. Она, как и все любящие матери, младенцем его пеленала в белые пеленки с пожеланиями сыну счастья, чтобы он стал человеком, нашел свое место в обществе. А мы сегодня нашего брата Амира запеленали в белый саван, чтобы проводить его в последний путь», — привел образное сравнение коллега покойного.

«Амир Камалиев прошел путь, достойный внести его имя в страницы истории, и рановато ушел», — отметил Данил Салихов.

Гусман Хакимов — друг покойного еще со студенческих времен, они четыре года жили в одной комнате в общежитии. «Он все повидал в жизни — и хорошего, и плохого. По-настоящему вырос на земле. В искусство пришел с большим жизненным багажом, события его жизни, рассказанные им, были настоящими историями», — отметил он.

Ученик Амануллы, артист театра им. Г. Камала Эмиль Талипов вспоминал встречи со своим наставником. «Это был прекрасный учитель, отличный педагог, обладатель многогранного таланта. Это большая утрата для татарской нации. Был одновременно и сложным, и по-детски искренним. В последнюю нашу встречу говорили с ним довольно долго, и тут он сказал: “Эмиль, я горжусь тобой”. “Я горжусь, что учился у вас”, — так мы попрощались», — рассказал артист.

Амир Камалиев — зять поэтессы Эльмиры Шарифуллиной. «Отношения с Амиром были хорошие, это был человек великодушный, отзывчивый. Всегда справлялся о детях. Меня всегда с почтением называл мамой», — сказала Эльмира Шарифуллина.

После выступлений близких и коллег был прочитан дженаза-намаз. Аманулла будет похоронен в родном селе Шигаево Апастовского района.

Амир Камалиев — известный татарский артист, драматург, прозаик, сценарист. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Родился 29 мая 1960 года в селе Шигаево Апастовского района Татарстана. В 1988 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве и был принят в труппу ТГАТ им. Г. Камала. Работал в театре до 1994 года. В те же годы начинает писать пьесы под псевдонимом Аманулла.

В 1992 году в Набережночелнинском театре была поставлена его драма «Жэйге кырау» («Летние заморозки»). Амир Камалиев — автор пьес «Скандал за сценой», «Нам хорошо и без мужчин», «Аферисты» и других. В последнее время был занят в проекте телеканала ТНВ — работал в сценарной группе ситкома «Хорошо живем!».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанских предпенсионеров приглашают пройти обучение по компетенциям WorldSkills в турсфере
Новости дня
18:38
МФЦ РТ будут помогать заявителям в урегулировании споров при получении госуслуг

Татарстан принимает участие в разработке концепции МФЦ 2.0.

18:31
В День памяти ветеранов боевых действий бойцы Росгвардии в Татарстане вспомнили погибших товарищей

Ветераны возложили цветы к обелискам воинов и могилам умерших земляков, а также обсудили наболевшие вопросы и поделились воспоминаниями.

18:24
Минобрнауки РТ: За незаконный отказ в приеме в школу предусмотрена административная ответственность

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

18:10
Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи РТ

Экс-замминистра освободил должность по собственному желанию.

17:56
Казанских предпенсионеров приглашают пройти обучение по компетенциям WorldSkills в турсфере

Принять участие в программе могут женщины 1964 – 1968 годов рождения и мужчины, родившиеся в 1959 – 1963 годах.

17:42
Мечети Казани оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»

Использование системы видеонаблюдения не нарушает конституционные права прихожан, отметили в ДУМ РТ.

17:26
Аграрии Татарстана рассчитывают на возмещение ущерба из-за гибели озимых культур

В республике озимые культуры погибли на 219 тыс. га – это 39% их посевов, ущерб оценивается в 1,6 млрд рублей.

17:12
Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева

Известный драматург будет похоронен в родном селе Шигаево Апастовского района.

17:03
На видео попало, как в Казани внедорожник влетел в «ГАЗель» рабочих, которые меняли рекламный баннер

В результате аварии 41-летний водитель «Ниссана» получил множественные ушибы и ссадины рук и головы.

16:54
Фарид Мухаметшин: Счетная палата РТ состоялась как действенный орган внешнего финансового контроля

Глава парламента поздравил Счетную палату Татарстана с 15-летием со дня образования.

16:38
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Алтын калэм» – «Золотое перо» – 2019

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:24
Уроженка Казани предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Ирина Волынец уверена, что демонстрация однополой любви развращает несовершеннолетних.

16:19
Полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших подростков-музыкантов в подземном переходе в Челнах

Пневматический пистолет, которым злоумышленники угрожали музыкантам, они успели сдать в ломбард, а на украденные деньги купили спиртное.

16:06
На Универсиаде в Италии Татарстан представят 18 спортсменов

Татарстанская делегация стала одной из самых многочисленных среди российских регионов, отметил глава Минспорта РТ.

15:50
Театр им. Качалова откроет 25-й юбилейный Фестиваль русского искусства в Марселе

В планах труппы КАРБДТ — гастроли в Турцию и Китай, а также выступление на фестивале им. М. Горького в Нижнем Новгороде.

15:45
В Казани пьяный водитель легковушки протаранил автобус

ДТП произошло сегодня утром на улице Петра Витера.

15:34
Гиниятуллин об аварийном Мергасовском доме: Никто его со счетов не списал

Вопрос о восстановлении памятника истории поднимается на разных уровнях, но пока на это нет средств, заявил замруководителя исполкома Казани.

15:30
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
15:18
Впервые в Казани пройдет Конгресс антропологов и этнологов России

В XIII Конгрессе антропологов и этнологов примут участие более 1 тыс. ученых из России и зарубежья.

15:03
Водителя, который протаранил ворота штрафстоянки в Казани, лишили прав

Инцидент произошел в начале июня на спецстоянке на улице Нариманова.

15:02
Минниханов поручил включить Музей истории татарской литературы в туристическую карту Казани

Президенту РТ презентовали восстановленные помещения музея и мемориальную квартиру писателя Шарифа Камала.

14:46
Опрос: более половины россиян не ходят в театры и музеи
14:45
На соревнованиях по триатлону в Финляндии умер депутат из Елабуги

Трагедия в Финляндии произошла в тот момент, когда Виталий Дерягин нырнул в озеро и не смог выплыть самостоятельно.

14:33
Жители Казани смогут задать свои вопросы заместителю главного судебного пристава Татарстана

Прием граждан пройдет в четверг, 4 июля, с 14.00 до 17.00 в доме №9 по улице Рабочей молодежи.

14:30
Роман «Дети мои» Гузель Яхиной поборется за «лайки» в народном голосовании «Большой книги»

Национальная литературная премия «Большая книга» запустила народное голосование.

События