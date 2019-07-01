Татарская общественность проводила в последний путь Амира Камалиева

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня в театре им. Г. Кариева состоялась гражданская панихида драматурга Амира Камалиева (творческий псевдоним — Аманулла).

Церемонию прощания вел артист театра Фанис Калимуллин. Прощаться с известным драматургом пришли его родные, близкие, друзья, коллеги.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов назвал уход Амануллы большой утратой для татарского народа. «Обладатель многогранного таланта, человек, внесший огромный вклад в культуру, литературу, театральное искусство. Его творческое наследие сохранится на века», — сказал Ленар Хакимзянов.

Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов подчеркнул, что Амир Камалиев был человеком ответственным и всю работу делал на высоком уровне. «Слышал, как его 93-летняя мама говорила по телефону. Она, как и все любящие матери, младенцем его пеленала в белые пеленки с пожеланиями сыну счастья, чтобы он стал человеком, нашел свое место в обществе. А мы сегодня нашего брата Амира запеленали в белый саван, чтобы проводить его в последний путь», — привел образное сравнение коллега покойного.

«Амир Камалиев прошел путь, достойный внести его имя в страницы истории, и рановато ушел», — отметил Данил Салихов.

Гусман Хакимов — друг покойного еще со студенческих времен, они четыре года жили в одной комнате в общежитии. «Он все повидал в жизни — и хорошего, и плохого. По-настоящему вырос на земле. В искусство пришел с большим жизненным багажом, события его жизни, рассказанные им, были настоящими историями», — отметил он.

Ученик Амануллы, артист театра им. Г. Камала Эмиль Талипов вспоминал встречи со своим наставником. «Это был прекрасный учитель, отличный педагог, обладатель многогранного таланта. Это большая утрата для татарской нации. Был одновременно и сложным, и по-детски искренним. В последнюю нашу встречу говорили с ним довольно долго, и тут он сказал: “Эмиль, я горжусь тобой”. “Я горжусь, что учился у вас”, — так мы попрощались», — рассказал артист.

Амир Камалиев — зять поэтессы Эльмиры Шарифуллиной. «Отношения с Амиром были хорошие, это был человек великодушный, отзывчивый. Всегда справлялся о детях. Меня всегда с почтением называл мамой», — сказала Эльмира Шарифуллина.

После выступлений близких и коллег был прочитан дженаза-намаз. Аманулла будет похоронен в родном селе Шигаево Апастовского района.

Амир Камалиев — известный татарский артист, драматург, прозаик, сценарист. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Родился 29 мая 1960 года в селе Шигаево Апастовского района Татарстана. В 1988 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве и был принят в труппу ТГАТ им. Г. Камала. Работал в театре до 1994 года. В те же годы начинает писать пьесы под псевдонимом Аманулла.

В 1992 году в Набережночелнинском театре была поставлена его драма «Жэйге кырау» («Летние заморозки»). Амир Камалиев — автор пьес «Скандал за сценой», «Нам хорошо и без мужчин», «Аферисты» и других. В последнее время был занят в проекте телеканала ТНВ — работал в сценарной группе ситкома «Хорошо живем!».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.