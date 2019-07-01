Большинство казанцев предпочитает отдыхать в четырех- и пятизвездочных отелях

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Стали известны цены на самые дорогие и самые дешевые летние туры из Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования экспертов Travelata.ru

Аналитики отметили, что как самая дорогая, так и самая дешевая путевки из Казани были куплены в Турцию. Эконом-вариант представляет собой трехдневную поездку в Мармарис в отель категории четыре «звезды» на «все включено». Он обошелся татарстанскому туристу в 21 тыс. 67 рублей. Его противоположность — поездка на девять ночей в Белек для двух взрослых и трех детей, на которую жители Татарстана потратили 284 тыс. 962 рубля. Стоит оговорить, что путешественники выбрали для отдыха пятизвездочный отель с системой питания «ультра все включено».

Также специалисты отметили, что 40% туров, купленных из Казани, приобретены в четырех- и пятизвездочные отели и лишь 15% — в отели с тремя «звездами». Некоторые туристы (3%) выбрали для проживания пансионаты и санатории, а в «двушки» и виллы с апартаментами отправились по 1% туристов.

Также аналитики Travelata.ru исследовали самые дорогие и дешевые туры из еще четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.

По их данным, кроме Турции, в список туров с наиболее высокой ценой вошли Кипр и Греция, с низкой — Большой Сочи.

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