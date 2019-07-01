(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Водителя, который протаранил ворота штрафстоянки в Казани, лишили прав. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Мировой суд лишил мужчину водительских прав на один год. Удостоверение мужчина сдал», – уточнили в ГИБДД.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале июня 48-летний житель Лаишевского района республики сел за руль своего автомобиля «Жигули» 7-й модели и на полной скорости снес ворота специализированной стоянки на Нариманова в Казани. Таким необычным способом водитель решил забрать свой авто со штрафстоянки.