(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Аграрии Татарстана рассчитывают на возмещение ущерба из-за гибели озимых культур. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства республики заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, аграрии республики «нынче столкнулись с серьезной проблемой на озимом клине». Согласно информации ведомства, озимые культуры погибли на площади 219 тыс. га – это 39% их посевов, ущерб сельхозпроизводителей оценивается в 1,6 млрд рублей.

«В Минсельхоз России нами отправлены на экспертизу документы на возмещение ущерба. Сумма составляет 1,6 млрд рублей. В настоящее время проверка документов завершена, и мы надеемся получить определенную сумму финансовой поддержки», – заявил министр.

По его словам, многие районы отнеслись к оформлению документов достаточно серьезно и, соответственно, можно надеяться, что они получат больше возмещения ущерба от гибели озимых. В то же к аналогичным документам из Альметьевского, Буинского, Высокогорского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Новошешминского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Чистопольского районов было много замечаний.

По словам Марата Ахметова, «с исправлениями замечаний документы повторно отправлены в Москву на экспертизу, но пройдут ли они, гарантировать невозможно».

Чтобы в дальнейшем максимально исключить гибель озимых, нужно серьезно готовиться к севу этих культур, подчеркнул Марат Ахметов, добавив, что «по структуре посевов у нас 341 тыс. га паров и свыше половины посевов озимых будут размещены по парам».

По оперативной информации Минсельхозпрода РТ, на сегодня в республике обработано 274 тыс. га паров или 80% от прогноза.

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