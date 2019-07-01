Театр им. Качалова откроет 25-й юбилейный Фестиваль русского искусства в Марселе

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанский театр им. Качалова откроет 25-й юбилейный Фестиваль русского искусства во французском Марселе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил худрук КАРБДТ Александр Славутский.

«Мы приглашены на 25-й фестиваль в Марсель. Мы уже едем туда в 10-й раз. Для нас радостно и приятно, что мы будем открывать этот фестиваль», — отметил спикер, добавив, что труппу также пригласили с гастролями в Турцию. В Адане и Стамбуле актеры покажут спектакль «Фигаро».

Также, по словам Славутского, КАРБДТ им. Качалова продолжит сотрудничать с театрами Германии и Китая. Так, Пекинский народный художественный театр, который с 27 по 29 июня в рамках фестиваля «Европа — Россия — Азия» показал в Казани постановку «Ли Бо», пригласил актеров на гастроли в Китай. «Качаловцы» планируют посетить КНР в апреле 2020 года. Кроме того, на фестивале имени Максима Горького в Нижнем Новгороде казанцы покажут народную комедию «Слон» по пьесе Александра Копкова. Театр им. Качалова также станет участником культурной программы WorldSkills, в рамках которой с 22 по 28 августа гостям столицы Татарстана покажут спектакли: «Вишневый сад», «Женитьба», «Пиковая дама» и ретро-концерт «Когда зажгутся фонари».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что театр им. Качалова планирует вновь провести фестиваль «Европа — Россия — Азия». Художественный руководитель КАРБДТ Александр Славутский выразил заинтересованность в том, чтобы на сцене казанского театра выступили труппы «Табакерки» (Московский театр Олега Табакова, — прим. Т-и.) под руководством Владимира Машкова, Мастерской Петра Фоменко, Академического малого драматического театра — Театра Европы, худруком которого является Лев Додин. Также в планах — сотрудничество с режиссером Григорием Дитятковским.

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