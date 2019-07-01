Минниханов поручил включить Музей истории татарской литературы в туристическую карту Казани

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Музей истории татарской литературы и входящая в него мемориальная квартира писателя Шарифа Камала должны стать еще одной точкой притяжения туристов. Такое поручение озвучил Президент РТ Рустам Минниханов во время осмотра обновленной музейной экспозиции в историческом особняке в центре Казани.

Перед началом экскурсии актеры ТЮЗ им. Кариева и театра им. Тинчурина вместе со студентами Казанского театрального училища сыграли перед высокими гостями сцену встречи творческих деятелей прошлого.

Затем делегация прошла в парадное фойе, воссозданное реставраторами до мельчайших деталей — от росписи стен до лепнины на потолке. Экскурсоводы рассказали Минниханову не только об истории здания, но и об организации в особняке первого литературного музея классика татарской советской литературы Шарифа Камала.

Рядом с обширной экспозицией расположилась мемориальная квартира писателя — здесь Шариф Камал вместе с семьей прожил 15 лет. Президенту РТ показали восстановленные с исторической точностью интерьеры квартиры, а внучатая племянница писателя Эльза Шакирова-Байгильдеева подарила ему обновленное издание произведений Камала.

После этого Рустам Минниханов осмотрел книжные фонды музея, специальную интерактивную комнату для детей и коворкинг-зал для молодежи. По словам Минниханова, обновленный музейный комплекс может стать еще одной точкой в туристическом маршруте Казани.

«Нам нужно возить сюда туристов, показывать музей», — отметил Президент Татарстана.

Завершилась экскурсия на первом этаже особняка. Здесь расположился книжный магазин, а также еще один исторический экспонат — старинный типографский станок.

Обновленный музей в особняке по ул. Островского открылся в начале июня после нескольких лет реставрации. По задумке авторов, пространство помещения будет использоваться не только для музейной экспозиции, но и для проведения различных тематических мероприятий.

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