В России отзывают более двух тысяч автомобилей марки Porsche

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). В России отзывают 2055 автомобилей марки Porsche Panamera, информирует пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат иномарки, реализованные в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. Причина отзыва — риск возникновения короткого замыкания в системе управления вентилятора кондиционера и дальнейшее возгорание машины. По мнению экспертов, влага может попасть в контрольный блок и вызвать короткое замыкание даже у тех авто, которые находятся на стоянке без движения.

Представители Porsche проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Владельцы иномарок также могут обратиться в дилерский центр, не дожидаясь уведомления.

«На транспортных средствах в целях предотвращения коротких замыканий в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса», — говорится в сообщении Росстандарта.

На данный момент всем владельцам рекомендуется парковать свой авто только на открытом месте, подальше от других машин и зданий, до устранения неисправностей.

Отмечается, что все работы по проверке и устранению неисправностей будут проводиться бесплатно.

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