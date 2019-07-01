На соревнованиях по триатлону в Финляндии умер депутат из Елабуги

(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Депутат городского Совета Елабуги, коммерческий директор АО «Эссен Продакшн» Виталий Дерягин умер во время соревнований по триатлону в Финляндии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в исполкоме Елабуги.

По словам источника, 43-летний Виталий Дерягин активно занимался спортом – пять раз принимал участие в лыжных марафонах, в апреле он ездил на соревнования в Мурманск, участниками которых стали полторы тысячи спортсменов из 19 регионов России и зарубежья. Виталий тогда занял пятое место в своей возрастной группе и 34-е среди всех участников гонок на 50 километров.

Виталий Дерягин также активно участвовал во всех спортивных инициативах своей компании – например, занимался созданием лыжероллерной трассы в Танаевском лесу возле Елабуги.

По данным источника, трагедия в Финляндии произошла в тот момент, когда Виталий нырнул в озеро и не смог выплыть самостоятельно. Его тело еще не доставили в родной город.

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