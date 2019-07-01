Жители Казани смогут задать свои вопросы заместителю главного судебного пристава Татарстана

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Жители Казани, а также представители организаций смогут задать свои вопросы заместителю главного судебного пристава Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«В четверг, 4 июля, с 14.00 до 17.00 в отделах судебных приставов № 1 и № 2 по Советскому району Казани пройдет прием граждан в целях повышения эффективности работы данных отделов, в которых сосредоточено наибольшее количество исполнительных производств и поступающих обращений», – рассказала агентству Лилия Халимова.

Задать вопросы заместителю главного судебного пристава республики Эльвире Лабашовой смогут как горожане, так и представители организаций. При себе необходимо иметь паспорт либо доверенность.

Прием пройдет в доме № 9 по улице Рабочей молодежи.



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