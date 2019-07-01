Дома в пяти районах Казани 2 июля останутся без света

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). Завтра, 2 июля, на несколько часов свет отключат в некоторых домах Вахитовского, Приволжского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Вахитовском районе в домах №№ 15 и 19 по ул. Япеева света не будет с 8 утра до 5 вечера.

В это же время свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Гарифьянова, 24, 26, 28, ул. Дубравная, 43, 43а, 47, ул. Рихарда Зорге, 23а, 93а, ул. Приволжская, 49, 49а, 49б, ул. Сафиуллина, 28, 30, 32, 32а, ул. Сыртлановой, 4, 17, 15, 19, 21, а также в домах частного сектора по улицам: Бригадная, Волжская, Гагарина, Горийская, Гульбакча, Даутовой, Запорожская, Звездопадная, Калинина, Лесная, Озерная, Оренбургский проезд, Пожарная, Прибрежная, Приволжская, Тау Буе, Цветочная, Центральная и в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».

В Московском районе с 8.00 до 20.00 без электроэнергии останутся дома по адресам: ул. Волгоградская, 6, 8, 10, 12, ул. Восстания, 36, 38, 38/51, 43, 58, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 83, ул. Декабристов, 160, 160/40, 162, 164, 164/91, 168, 170, 174, ул. Енисейская, 5, 8, ул. Академика Королева, 47, ул. Партизанская, 21, 23, 25, 27, 52, ул. Тунакова, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49/41, 53а, Шамиля Усманова, 32, 32а.

А также в Ново-Савиновском районе с 8.00 до 20.00 света не будет в домах №№ 43 и 43а по ул. Волгоградская.

В Советском районе с 9.00 до 18.00 в посёлке Малые Клыки без света останутся дома № 115 — 129, 116 — 132 по ул. Большая красная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.