В Билярске на территории источника «Святой ключ» и сельского озера появятся цветники и новые беседки

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На благоустройство территории Билярского лесничества, где находятся сельское озеро и источник «Святой ключ», потратят около 15 млн рублей. Там установят новые беседки и организуют цветники.

«На этой территории посадят деревья, сделают цветники, заменят беседки и санузел. Строительные работы начнутся в июле, и в этом году мы их рассчитываем завершить», – сообщили в исполкоме Билярска.

В прошлом году на близлежащей территории «Святого ключа» и сельского озера расширили количество парковочных мест и провели ремонт подъездных путей.

«В дальнейшем мы хотим организовать на благоустроенной территории конные прогулки и в зимний период открыть прокат лыж», — добавили в Исполкоме.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 15 июля, сам аукцион состоится 18 июля. Проект благоустройства в Билярске стал победителем во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». Финансироваться строительные работы будут из федерального бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о 14 победителях Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.





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