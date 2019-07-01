Бердыев перестал быть совладельцем «Рубина»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Гендиректор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов теперь является единоличным владельцем команды, следует из документов, опубликованных на сайте Федеральной налоговой службы (ФСН).

Бывший главный тренер клуба Курбан Бердыев, у которого было 49,99% уставного капитала ООО «ФК “Рубин”», больше не является его совладельцем.

Новое ООО «Рубин» зарегистрировал в феврале 2018 года, его учредителями стали Сайманов, Бердыев, и экс-гендиректор команды Рустем Саяхов. После ухода Саяхова его долю в уставном капитале разделили между оставшимися владельцами.

После того как Бердыев покинул клуб, доля Сайманова равна 100%. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена 25 июня.

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