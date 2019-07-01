Славутский планирует пригласить в Казань «Табакерку», Мастерскую Петра Фоменко и Театр Европы

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Театр им. Качалова планирует вновь провести фестиваль «Европа — Россия — Азия». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал худрук КАРБДТ Александр Славутский.

«Продолжаться будет, продолжать меня „заставило“ Министерство культуры [РТ]. Я провел Качаловский фестиваль, и вдруг мне сообщают, что министерство дало деньги», — отметил спикер. Он также добавил, что, в отличие от «Европы — России — Азии», Качаловский фестиваль каждый год проводить не представляется возможным. По словам Славутского, подобные гастроли зарубежных и столичных театров являются частью продвижения бренда Татарстана.

Художественный руководитель КАРБДТ им. Качалова также выразил заинтересованность в том, чтобы на сцене казанского театра выступили труппы «Табакерки» (Московский театр Олега Табакова, — прим. Т-и.) под руководством Владимира Машкова, Мастерской Петра Фоменко, Академического малого драматического театра — Театра Европы, худруком которого является Лев Додин. Также в планах — сотрудничество с режиссером Григорием Дитятковским.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 июня в КАРБДТ им. Качалова завершился 228-й театральный сезон. Он вошел в историю театра двумя фестивалями: осенью состоялся Первый Качаловский фестиваль, а в апреле стартовали гастроли международных театров «Европа — Россия — Азия». Кроме того, в 2019 году в театре открылся музей, посетить который могут все желающие театралы перед началом спектаклей или же в антракте постановок.

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