Татар-информ

1 июля 2019, 13:23

Экономика и финансы

Банк «Аверс»: Количество пользователей интернет-банка выросло в два с половиной раза

Экономика и финансы

Банк «Аверс»: Количество пользователей интернет-банка выросло в два с половиной раза

Доля онлайн-пользователей услуги превысила 30% от общего числа активных клиентов банка.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Россияне уже не представляют жизнь без финансовых интернет-сервисов. Об этом говорит исследование, посвященное современным технологиям, которое провела компания Mediascope. Выяснилось, что онлайн-банкингом, платежами, госуслугами, а также социальными сетями и приложениями геолокации пользуются 80% населения России. Благодаря финансовым интернет-сервисам можно погасить кредит, оплатить коммунальные и другие платежи, узнать информацию по карте. Какие возможности предоставляет интернет-банк Аверс Online и как зарегистрироваться в единой биометрической системе для получения финансовых услуг дистанционно — в нашем материале. 

Интернет-банк с интуитивно понятным интерфейсом

Число пользователей интернет-банка «Аверс Online» c начала года увеличилось практически в 2,5 раза. При этом 95% из них используют для совершения банковских операций мобильные устройства. Доля онлайн-пользователей услуги превысила 30% от общего числа активных клиентов банка. 

В конце прошлого года банк выпустил обновленную версию интернет-банкинга «Аверс Online». Благодаря новому дизайну сервис стал более удобным и интуитивно понятным. В функционале были расширены операции с кредитами, вкладами и текущими счетами. 

Сейчас в интернет-банке «Аверс Online» клиенты могут погасить кредиты, получить информацию по остатку, выписке и деталям счета, а также картам, вкладам и кредитам, перевести средства с карты на карту, обменять валюту, оплатить мобильную и стационарную связь, Интернет, ТВ, штрафы ГИБДД, коммунальные и другие платежи. Также клиенты онлайн могут управлять лимитами по карте, заблокировать и разблокировать карты. По статистике, в списке самых востребованных дистанционных операций — перевод с карты на карту, пополнение счета мобильного телефона и погашение кредитов.

В «Аверс Online» можно посмотреть историю операций, а также совершить внутрибанковский перевод по номеру карты. При этом можно сохранить данные операции и создать шаблон для ее повтора. 

Система дистанционного банковского обслуживания Банка «Аверс» — современный, технологичный продукт, который избавляет пользователя от необходимости визита в Банк. Пользоваться интернет-банком «Аверс Online» могут все держатели карт Банка. Для этого достаточно пройти регистрацию. Мобильное приложение интернет-банка доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке бесплатно. 

Другие дистанционные сервисы

Для контроля денежных средств Банк предлагает услугу SMS-информирования. Это удобный и простой банковский сервис, позволяющий держателям банковских карт Банка «Аверс» следить за состоянием счета. 

Услуга SMS-информирования предоставляет возможность держателям карт Банка «Аверс» получать на мобильный телефон SMS-сообщения в режиме реального времени обо всех операциях, балансе карты и кредитном лимите. Подключить услугу можно в любом офисе банка, написав соответствующее заявление, стоимость сервиса — 59 рублей в месяц. 

Клиенты могут пополнить карты Банка «Аверс» в терминалах самообслуживания, а также погасить с помощью них кредит, оплатить счета за Интернет, телефон, телевидение, коммунальные услуги, детский сад, штрафы ГИБДД и совершить другие платежи. Платежные терминалы самообслуживания принимают платежи как наличными, так и с пластиковых карт. 

Клиентам банка доступа услуга замены ПИН-кода карты в любом банкомате Банка «Аверс». Услуга бесплатна и доступна для владельцев пластиковых карт, эмитированных банком, и позволяет подобрать ПИН-код из более удобной комбинации цифр, а также изменить его в случае подозрения, что он стал известен третьим лицам. Смена ПИН-кода возможна для карт любого типа, выпущенных банком.

Регистрация в ЕСИА и Единой биометрической системе 

С начала 2019 года Банк «Аверс» начал оказывать услугу по регистрации в ЕСИА и Единой биометрической системе данных граждан Российской Федерации (ЕБС), созданной «Ростелекомом» по инициативе Центрального Банка РФ. Сервис предоставляется бесплатно и позволяет получать банковские услуги в любом банке дистанционно при наличии смартфона или компьютера с интернетом.

Единая биометрическая система — это федеральная общегосударственная система для сбора и передачи биометрических персональных данных для обеспечения удаленной биометрической идентификации. В ней хранятся биометрические образцы физических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу «Госуслуги».

ЕБС была создана, чтобы сделать более доступными услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности — в первую очередь, для жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан. 

Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно прийти в офис банка, который поддерживает услугу, и дать согласие на сбор биометрических данных. Сотрудник банка сфотографирует клиента и запишет образец голоса. Эти данные будут привязаны к подтвержденной учетной записи Госуслуг. Для регистрации необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Биометрические данные могут использоваться в целях идентификации не более трех лет с даты сбора. По истечении этого срока рекомендуется обновлять биометрические образцы. С 1 июля этого года зарегистрироваться в ЕБС можно в любом офисе Банка «Аверс». 

Регистрация биометрии добровольна и удалить биометрические данные можно в любой момент, заполнив форму на портале Госуслуг.

Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

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