В Татарстане сельхозформирования завершили уборку многолетних трав первого укоса

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Татарстане сельхозформирования практически завершили уборку многолетних трав первого укоса. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства республики заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, докладывая о ходе заготовки кормов для животноводства.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, в республике на сегодня заготовлено 250 тыс. тонн сена, 1,2 млн тонн сенажа. В кормовых единицах это 470 тыс. тонн или 9 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, уточнил министр.

По его словам, особенно успешно идет заготовка кормов в трех муниципальных районах, где наибольшая плотность скота – свыше 40 голов на 100 га сельхозугодий. Это Балтасинский район (49 голов), Атнинский (45 голов) и Сабинский (42 головы).

Хорошо организована работа по заготовке кормов в хозяйствах Актанышского, Кукморского, Арского, Тюлячинского и Ютазинского районов, где также «серьезная плотность скота» на 100 га угодий.

Марат Ахметов считает, что руководители хозяйств должны постараться максимально производить корма с полей многолетних трав, используя разные их виды и составы, а не однолетних. «Так как себестоимость кормов из многолетних трав в два и более раза дешевле, чем из однолетних. А это – составляющая эффективности животноводства», – подчеркнул министр.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, на 1 июля прошлого года в республике было заготовлено 132,5 тыс. тонн сена, 630,6 тыс. тонн сенажа. Иными словами – 4,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, что вдвое меньше показателя на аналогичную дату текущего года.

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