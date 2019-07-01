Глава «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел с занимаемой должности

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Генеральный директор нефтехимического комплекса «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел с занимаемой должности, временно исполняющим обязанности назначен замгендиректора по эксплуатации Айдар Хисматуллин. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ПАО «Татнефть».

«Генеральный директор “ТАНЕКО” Леонид Алехин написал заявление об уходе в связи с выходом на пенсию», — отметили в пресс-службе.

Любопытно, что в эти дни «ТАНЕКО» переживает второе рождение. Как сообщил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, на «ТАНЕКО» в режиме пусконаладки запущена установка ЭЛОУ АВТ-6, которая увеличит мощности комплекса по переработки нефти с 8 до 14 млн тонн в год. На оборудование поставлено нефтесырье, получены первые пробы прямогонного бензина.

Установка ЭЛОУ АВТ-6 также позволит получать углеводородный газ, керосиновую и дизельную фракции, вакуумный газойль, гудрон. Все технологическое оборудование заказано и произведено на российских заводах.

Комплекс «ТАНЕКО» построен в 2010 году в Нижнекамске, выпускает около 20 видов продукции, в том числе авиационный керосин, автомобильные бензины и дизельное топливо. С 2010 по 2018 годы на комплексе переработано более 60 млн тонн нефтесырья. В 2018 году дополнительная маржа за счет переработки на «ТАНЕКО» составила 14 млрд рублей или 1,7 тыс. рублей на 1 тонну переработанной нефти.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.