Альфа-Банк в Казани открыл центр ипотечного кредитования

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани Альфа-Банк на одной площадке одновременно открыл специализированный ипотечный центр и новое отделение. Объединенный офис расположился в самом густонаселенном районе города на территории торгового центра «Победа» по адресу ул. Закиева, 1. Интерьер отделений выдержан в современном стиле с учетом всех необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов.

В ипотечном центре клиенты могут воспользоваться депозитарием для проведения сделок с использованием сейфовых ячеек. Специалисты банка окажут поддержку при проведении ипотечной сделки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут составить договор купли-продажи и заключить договор страхования. Помимо ипотеки в отделении клиентам доступен полный спектр банковских розничных услуг, работает круглосуточная зона банкоматов.

«Сегодня для нашего банка в Татарстане знаковое событие. На одной площадке мы открыли и новое отделение для обслуживания населения, и ипотечный центр, — отметил управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов. —Такое расположение офисов позволяет сконцентрировать наши услуги на одной площадке и значительно повысить их доступность для клиентов».

Специально для ипотечных заемщиков Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет. Теперь клиенты, пользующиеся дистанционными каналами, могут прийти в банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор, а подать заявку и получить ипотечный кредит можно через личный кабинет заемщика.

Еще одно важное преимущество ипотечных программ банка — платеж по кредиту — можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

«Сегодня в Татарстане высокими темпами растет строительства нового жилья, увеличивается спрос на ипотеку со стороны населения, и вместе с тем усиливается потребность в быстром решении всех вопросов, связанных с получением ипотечного кредита, — говорит директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. — Уверен, что современные сервисы, реализованные в нашем ипотечном центре, изменят отношение клиентов к приобретению жилья».

Сегодня специализированные ипотечные центры Альфа-Банка в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске, Краснодаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме «одного окна». До конца года ипотечные центры банка начнут работу в Тюмени, Перми и Санкт-Петербурге.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. С 28 мая до 30 июня 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить ипотечный кредит на новостройку по ставке от 9,79% годовых в рублях. Ставки по ипотеке на жилье на вторичном рынке и рефинансирование имеющегося кредита банк снизил до 9,99%. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/

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