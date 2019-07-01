В Казани вручат медали «За любовь и верность» супругам, прожившим от 25 лет вместе

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанские пары, прожившие в браке более 25 лет, будут награждены медалями «За любовь и верность» 8 июля. В этот день вся Россия отпразднует День семьи, любви и верности. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина.

«Кульминацией мероприятия по традиции станет вручение медали „За любовь и верность“ 12 семейным парам, прожившим в семейном союзе более 25 лет, получившим известность крепостью семейных устоев и достигшим благополучия семейным трудом», — сказала Миннуллина.

Чествовать будут многодетную семью Гарафутдиновых, где глава семейства является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Супруга награждена медалью «Ана Даны — Материнская Слава». Гарафутдиновы вместе вырастили пятеро детей.

Медалью «За любовь и верность» будет отмечен творческий союз народной артистки РТ и заслуженного артиста РТ Зухры и Азата Халимовых. В этом году супруги отметят 35-летний юбилей совместной жизни.

В День семьи, любви и верности станут известны победители конкурса «Казань — город счастливых семей». Сегодня завершается прием заявок на участие. Семьи соревнуются за звание самой творческой, интеллектуальной или спортивной семьи.

В этот же день в Центре русской культуры и языка имени Александра Пушкина пройдет семейный фестиваль с благотворительной ярмаркой и развлечениями для детей.

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