(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Прокуратура добилась, чтобы ФСС обеспечил 92-летнюю женщину-инвалида подгузниками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Выяснилось, что 92-летняя женщина-инвалид первой группы должна была получать согласно программе реабилитации необходимые средства, в том числе подгузники для взрослых. Однако с октября 2018 по февраль 2019 года средства ей не выдавали», – рассказал Галиев.

Чтобы защитить права инвалида, ведомство обратилось с иском в суд, где потребовало признать бездействие регионального отделения Фонда соцстрахования РФ по РТ незаконным.

В итоге ответчик добровольно исполнил требования прокурора. В данный момент инвалид обеспечена всем необходимым.

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