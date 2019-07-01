Минобрнауки РФ изменит методику распределения бюджетных мест в вузах с учетом рынка труда регионов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Министерство науки и высшего образования РФ планирует в ближайшее время изменить методику распределения бюджетных мест в вузах с учетом рынка труда в каждом из регионов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщает Минобрнауки РТ.

«Мы будем смотреть на уровень трудоустройства выпускников, исследовательские, научные успехи университета, связь с задачами развития региона – это основные факторы. Если цифры по этим показателям будут отставать от желаемых, то вопрос: зачем увеличивать прием? Если на приеме имеем очень низкое качество абитуриентов, низкие баллы, то зачем увеличивать прием? Нам важно не принять, нам важно, чтобы выпускник нашел работу», – уточнил Котюков.

Он подчеркнул, что общее число бюджетных мест в вузах в ближайшие годы снижаться не будет. Министр отметил, что за счет средств федерального бюджета могут учиться в вузах не менее 800 человек на 10 тыс. населения в возрасте от 17 до 30 лет.

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