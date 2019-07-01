(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет очевидцев двух аварий, в которых пострадали велосипедист и престарелая женщина, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«24 июня на улице Достоевского в автобусе упала 77-летняя пассажирка. Водитель уехал, а женщина получила перелом позвонка. 29 июня вечером на улице Мира сбили 55-летнего велосипедиста. Мужчина получил переломы ребер, а водитель также скрылся», – рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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