Татар-информ

1 июля 2019, 12:51

Происшествия

Прокурор Нижнекамска добился, чтобы девочка с серьезным диагнозом получила необходимое лекарство

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Происшествия

Прокурор Нижнекамска добился, чтобы девочка с серьезным диагнозом получила необходимое лекарство

Консилиум врачей Минздрава РФ рекомендовал ребенку лекарство по жизненным показаниям, однако в региональном Минздраве девочке отказали.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Прокурор Нижнекамска добился, чтобы девочка с серьезным диагнозом получила необходимое лекарство, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В 2013 году несовершеннолетней девочке поставили диагноз нейрофибромотоз. До 2017 года ей провели несколько операций по удалению опухолей, однако болезнь продолжала прогрессировать. В апреле 2018 года консилиум врачей Российской детской клинической больницы Минздрава РФ рекомендовал девочке «Рапамун» по жизненным показаниям, однако в региональном Минздраве ребенку в обеспечении лекарством отказали», – рассказал Галиев.

Чтобы защитить права девочки, Нижнекамский городской прокурор обратился с иском в Вахитовский районный суд Казани, но тот его требования отклонил.

Решение суда было обжаловано в Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РТ. В итоге решение суда первой инстанции было отменено. Коллегия признала бездействие Минздрава РТ и потребовала, чтобы ведомство обеспечило девочку препаратом.

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