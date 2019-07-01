Мэрия Казани рассказала, насколько вырастет «коммуналка» с 1 июля

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Рост платы за коммунальные услуги в Казани вырастет на 2,8% с 1 июля. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

«В общем и целом коммуналка выросла на 2,8%. Это и отопление, и вода, и электроэнергия, и канализация. Все вместе — 2,8% с 1 июля. Это очень небольшие цифры», — поделился Гиниятуллин с журналистами.

В начале года из-за повышения ставки НДС с 18 до 20% рост платы за коммунальные услуги составил 1,7%. Суммарно за год «коммуналка» станет дороже на 4,5%. Это не превышает предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги, установленного Правительством России.

Гиниятуллин напомнил, что с начала года к коммунальным услугам добавился вывоз твердых коммунальных отходов. В многоквартирных домах размер платы начисляется из расчёта 71,95 рубля с человека в месяц, в индивидуальных домах — 78,05 рубля с человека ежемесячно.

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