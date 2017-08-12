Прототипами для костюмов спектакля «Дракон» в театре им. Качалова станут модели дизайнера Маккуина

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Актеры спектакля «Дракон», который в новом сезоне представит КАРБДТ им. Качалова, будут одеты в костюмы по мотивам моделей известного модельера Александра Маккуина. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор театра Александр Славутский.

«У нас люди одеты в шикарные костюмы по мотивам [Александра] Маккуина. Все они в черной гамме», — рассказал спикер, добавив, что образы для героев создают совместно с известным казанским модельером Катей Борисовой.

Славутский также отметил, что серьезная работа над спектаклем идет уже более полугода. Режиссер совместно с постановочной группой переписал пьесу, обогатив ее за счет других произведений Евгения Шварца. В тексте использованы фрагменты из «Обыкновенного чуда», «Голого короля», «Тени» и др. Жанр будущего спектакля в театре определили как «фантастическая история с музыкой в двух действиях».

«Меня всегда интересовала проблема личности и толпы. Она для меня — самый страшный дракон. Не гражданское общество, а именно та толпа, которая думает только о себе, о своем благополучии... Для меня самое страшное, что дракон остается в душах людей», — отметил режиссер спектакля.

В «Драконе» сыграют около 30 актеров театра им. Качалова. По словам Александра Славутского, по большей части это молодое поколение «качаловцев». Так, главные роли исполнят: Дракон — Марат Голубев, Ланцелот — Павел Лазарев, Шарлемань — Илья Скрябин, Эльза — Славяна Кощеева, Бургомистр — Илья Славутский, Генрих — Алексей Захаров.

Премьера спектакля состоится в сентябре или октябре нового 229-го театрального сезона КАРБДТ им. Качалова.

«Дракон» — пьеса-сказка в трех действиях, написанная Евгением Шварцем в 1942—1944 годах в эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде (ныне столица Таджикистана Душанбе, — прим. Т-и). В основе произведения лежит сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить — победитель сам обращается в дракона. Убить чудовище может только юноша с чистыми помыслами.

Попытки постановки пьесы на сцене театра в период правления Иосифа Сталина и Никиты Хрущева не увенчались успехом — спектакль, одобренный на предварительных просмотрах, после первого показа на публике в 1944 году сняли из репертуара. Повторная постановка «Дракона» под руководством режиссера Николая Акимова вышла в Ленинградском театре комедии лишь в 1962 году.

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