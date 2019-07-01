Минобрнауки РТ: За незаконный отказ в приеме в школу предусмотрена административная ответственность

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РТ напомнило об административной ответственности за незаконный отказ в приеме детей в первые и 10-е классы.

«За незаконный отказ в приеме в школу в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобрнауки РТ.

В ведомстве подчеркнули, что всем детям, проживающим на территории, за которой закреплена школа, должен быть обеспечен прием на обучение по основным общеобразовательным программам.

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в школе родители ребенка должны обратиться в управление (отдел) образования, чтобы устроить его в другое общеобразовательное учреждение.

«Что касается правомерности требования свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства при записи в первый класс, то это имеет своей целью определение круга детей, проживающих на территории, за которой закреплена школа, для зачисления в период с 1 февраля по 30 июня», – отмечается в сообщении министерства.

В частности, школы, закончившие прием в первый класс всех детей по месту жительства, могут принять детей, не проживающих на закрепленной территории.

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