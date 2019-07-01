Казанцы стали в четыре раза чаще оплачивать проезд в транспорте бесконтактными банковскими картами

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанцы стали в четыре раза чаще оплачивать проезд в общественных автобусах бесконтактными банковскими картами. Такими данными поделился председатель Комитета по транспорту и связи исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

«Количество пассажиров, оплачивающих проезд банковской картой в автобусах, за последнюю неделю июня по сравнению с первой увеличилось в четыре раза», – сказал он.

В Казани с 1 июня за проезд в автобусе можно было расплачиваться банковской картой. Система налаживалась в пилотном режиме. С сегодняшнего дня система официально работает во всех автобусах. Кроме бесконтактных банковских карт, к оплате принимаются транспортные карты и наличные.

«С 1 июня возникло много вопросов, когда люди пытались оплатить обычными банковскими картами. Только бесконтактные банковские карты принимаются этими аппаратами и только трех платежных систем: "Мир", Visa и MasterCard», – подчеркнул Абдулхаков.

Около года назад безналичная оплата стала доступна во всех видах электротранспорта в Казани: трамваях, троллейбусах и метрополитене.

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