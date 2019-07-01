Роман «Дети мои» Гузель Яхиной поборется за «лайки» в народном голосовании «Большой книги»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 1 июля, стартовало традиционное народное голосование Национальной литературной премии «Большая книга». Оно пройдет на крупнейшем в Рунете рекомендательном книжном сервисе LiveLib, сообщает пресс-служба конкурса.



На суд читателей представлен роман «Дети мои» Гузель Яхиной. Конкурировать с нашей землячкой за победу будут произведения «Рай земной» Сухбата Афлатуни, «Собаки Европы» Ольгерда Бахаревича, «Брисбен» Евгения Водолазкина, «Собачий лес» Александра Гоноровского, «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик, «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, «Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой, «Опосредованно» Алексея Сальникова, «Дождь в Париже» Романа Сенчина, «Дни Савелия» Григория Служителя, «Жизнь А. Г.» Вячеслава Ставецкого.



Читателям предлагается оценить произведения, вошедшие в короткий список, и выбрать победителя. До ноября на рекомендательном сервисе LiveLib (https://www.livelib.ru/bolshayakniga) любой желающий может поставить отметку «мне нравится» за понравившееся произведение.



В течение пяти месяцев всем читателям будут доступны тексты произведений-претендентов на победу.

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